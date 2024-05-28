В Подмосковье активизировались мошенники, выдающие себя за полицейских
Фото - © Главное управление региональной безопасности Московской области
Так, лже-полицейские приходят к гражданам домой, демонстрируя фальшивые удостоверения и бланки с символикой МВД России, и под предлогами проверки удостоверения личности в рамках предстоящей переписи населения, совершают квартирные кражи, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.
Стоит иметь в виду, что мошенники также могут обладать списками граждан, проживающих в доме и персональными данными жильцов. Приходя в дом, могут попросить сфотографироваться или снять отпечатки пальцев, а также впустить их в квартиру.
Внимание! Подобных мероприятий со стороны правоохранительных органов не проводится. Не открывайте мошенникам двери и не предоставляйте им свои данные.
Всегда помните, что у Вас есть возможность позвонить в отдел полиции или участковому и убедиться, что к Вам пришли настоящие сотрудники.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.
Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.