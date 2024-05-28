В Подмосковье активизировались мошенники, выдающие себя за полицейских

Стоит иметь в виду, что мошенники также могут обладать списками граждан, проживающих в доме и персональными данными жильцов. Приходя в дом, могут попросить сфотографироваться или снять отпечатки пальцев, а также впустить их в квартиру.

Внимание! Подобных мероприятий со стороны правоохранительных органов не проводится. Не открывайте мошенникам двери и не предоставляйте им свои данные.



Всегда помните, что у Вас есть возможность позвонить в отдел полиции или участковому и убедиться, что к Вам пришли настоящие сотрудники.



Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.



Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.