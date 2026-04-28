В Подмосковье 63 бригады расчищают леса после снегопада

В Московской области продолжают устранять последствия снегопада на территории лесного фонда. К работам привлекли 63 бригады ГАУ МО «Мособллес», сформирован резерв из 90 дополнительных бригад. Об этом сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

По состоянию на 28 апреля, в ликвидации последствий задействованы 63 бригады общей численностью 240 человек. В резерве находятся еще 90 бригад, в которые входят 327 специалистов. Они готовы оперативно приступить к работам при необходимости.

Основные усилия направлены на расчистку лесных дорог и восстановление проезда для автотранспорта. Также специалисты устраняют последствия повреждений линий электропередачи. Работы ведутся в усиленном режиме с использованием необходимой техники.

Наиболее активно мероприятия проходят в Сергиево-Посадском, Талдомском, Подольском, Орехово-Зуевском и Ступинском лесничествах. Сотрудники продолжают расчистку территорий для восстановления инфраструктуры и обеспечения безопасного передвижения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе усиливают подготовку к пожароопасному сезону, делая ставку на технику и контроль лесных территорий. Система обводнения торфяных участков в регионе работает.

«Наступает лето, теплые дни, большое количество людей, жителей нашего мегаполиса приезжает на природу. <…> Мы с вами знаем, что 40% территории Московской области — это леса. Мы с вами помним, что большая работа, в том числе при поддержке президента, была реализована в части обводнения торфяных участков. И вот сегодня профессионалы-лесники говорили о том, что эта система сегодня работает», — сказал Воробьев.