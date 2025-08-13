В Подмосковье 6 сентября пройдет экологический марафон «Реки бегут»

Пятый экологический марафон «Реки бегут» запланирован на 6 сентября в подмосковном Сергиевом Посаде. Цель мероприятия — привлечь внимание людей к проблемам окружающей среды, воспитывать бережное отношение к водным ресурсам и повышать экологическую грамотность. Организатор марафона — Федеральное агентство водных ресурсов при поддержке администрации Сергиево-Посадского городского округа, сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

«Это мероприятие Росводресурсов для нас особенно важно. Ведь впервые марафон прошел в Дубне и стал ярким событием для всех экоактивистов, спортсменов и людей, неравнодушных к экологии. Нет сомнений в том, что и в этом году марафон пройдет столь же ярко, весело и интересно. Приглашаю всех желающих принять в нем участие или поддержать бегунов», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Как сообщили в федеральном ведомстве, экомарафон включает в себя серию спортивно-развлекательных мероприятий, в том числе забеги на четыре разные дистанции (от 1 км до полумарафона в 21 км), в которых могут принять участие как бегуны-профессионалы, так и те, кто только начинает вести активный и здоровый образ жизни.

«Место для проведения юбилейной акции выбрано не случайно: именно в Сергиевом Посаде более ста лет назад, в 1922 году, прошел первый в России марафонский забег», — цитирует пресс-служба ведомства руководителя Московско-Окского БВУ Вахтанга Астахова.

Впервые в рамках экомарафона пройдет круглый стол на экологическую тематику с участием экспертов, представителей федеральных ведомств, экологических организаций и СМИ. Также гостей ожидает обширная культурно-развлекательная программа.

Зарегистрироваться для участия в акции можно на сайте марафона: рекибегут.рф. Возраст участников: 6+.

Ранее губернатор Московской области отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.