В Подмосковье 6 мая не зафиксировали лесных пожаров

Лесных пожаров 6 мая на территории гослесфонда Московской области не зарегистрировано, 7–9 мая в регионе ожидается I–III класс пожарной опасности, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

По данным ведомства, 7 мая на всей территории Подмосковья прогнозируется III класс пожарной опасности.

8 мая на большей части региона сохранится III класс. В Московском учебно-опытном лесничестве ожидается II класс, в Бородинском, Волоколамском, Дмитровском, Клинском, Наро-Фоминском, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах — I класс.

9 мая на большей части области установится I класс пожарной опасности. В Ногинском и Орехово-Зуевском лесничествах прогнозируется II класс.

В ближайшие дни температура воздуха составит плюс 7–26 градусов, ночью — плюс 4–13 градусов. Синоптики прогнозируют переменную облачность, местами возможны кратковременные дожди, грозы и усиление ветра.

В случае обнаружения возгорания жителей просят сообщать об этом по телефону горячей линии лесной охраны +7 (800) 100-94-00 или по единому номеру 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о готовности к пожароопасному сезону. Для безопасности в регионе установлены 134 вращающиеся видеокамеры, которые мониторят ситуацию.

«В Московской области 1,9 млн гектаров леса. Чтобы реагировать своевременно, у нас стоит 134 камеры, которые вращаются на 360 градусов, дополнительно установим еще пять комплексов в этом году. У нас четыре уровня контроля за пожарами (наземное патрулирование, видеомониторинг, авиационное патрулирование, космический мониторинг), но самый эффективный, все-таки, это видеокамеры», — заявил Воробьев.