В Подмосковье 3 сентября стартует народный проект «Огни Победы»

В сентябре 2024 года стартует народный благотворительный проект «Огни Победы». Проект патриотический, про необходимость сохранения исторической памяти, про важность и необходимость чествовать тех, кому досталось тяжелая доля трагического подвига нашей страны в Великой Отечественной войне — фронтовикам, блокадникам, бывшим узникам концлагерей. Об этом сообщают организаторы проекта.

Проект предполагает, что частичка Вечного огня в лампадке придет к фронтовику/блокаднику/бывшему узнику концлагеря в торжественной обстановке домой. Проект поддержан министерством труда и социальной защиты РФ на уровне первого заместителя министра Баталиной Ольги Юрьевны.

Торжественное открытие и возложение цветов, в рамках которого также будет зажжен огонь Памяти Победы, пройдет 3 сентября в музейно-храмовом комплексе Вооруженных сил РФ в Одинцовском округе Подмосковья.

Также в этот день проведут возложение цветов в Музейно-храмовом комплексе Вооруженных сил РФ и затем объезд ветеранов ВОВ Одинцовского округа со свечой памяти и Победы.

Начало мероприятия — с 11:00 до 12:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.