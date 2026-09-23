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В Подмосковье 25 сентября ожидают I класс пожарной опасности в лесах

Лесных пожаров в Подмосковье 22 сентября не зафиксировали. К 25 сентября во всех лесничествах ожидают I класс пожарной опасности, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

22 сентября на территории государственного лесного фонда Московской области возгораний не зафиксировали. 23 сентября на большей части региона ожидается I класс пожарной опасности, в Московском учебно-опытном и Сергиево-Посадском лесничествах — II класс. В Виноградовском, Егорьевском, Луховицком, Ногинском, Орехово-Зуевском, Ступинском и Шатурском лесничествах прогнозируют III класс.

24 сентября на большей части Подмосковья сохранится I класс пожарной опасности. В Московском учебно-опытном лесничестве ожидается II класс, а в Виноградовском, Егорьевском, Луховицком, Ногинском, Орехово-Зуевском, Сергиево-Посадском, Ступинском и Шатурском — III класс. 25 сентября на всей территории области прогнозируют I класс.

23 сентября и в ближайшие дни температура днем составит плюс 14–16 °C, ночью — плюс 8–13 °C. Синоптики прогнозируют переменную облачность и дожди. Согласно народной примете, большое количество зайцев предвещает суровую зиму.

При обнаружении возгорания следует сообщить об этом по телефону горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру вызова экстренных служб «112». Новости также публикуются в MAX-канале https://max.ru/id5024129468_gos.

Сохранять уникальную природу России помогает нацпроект «Экологическое благополучие». По нему отдельное внимание уделяют защите местной флоры, фауны и развитию туризма - очищают водохранилища, расчищают русла рек, озера и прибрежные зоны, оберегают леса и природные территории. Важно сохранять заповедные места и беречь их обитателей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.