В Павловском Посаде 25 мая откроют набережную и сквер

Два новых общественных пространства откроются 25 мая в Подмосковье — набережная у озера Стахановское в Павловском Посаде и сквер «Блюдечко» в Коломне. Работы находятся на завершающей стадии, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

В Павловском Посаде благоустраивают береговую зону озера Стахановское на площади 1,4 гектара. Здесь создают пешеходные дорожки, устанавливают современное освещение и видеонаблюдение, обустраивают спортивные и детские площадки, мангальную зону, навесы, шезлонги, арт-объекты, лестницы и настилы. Территорию также озеленят.

Основные работы практически завершены, и 25 мая пространство откроют для жителей. При этом финальное озеленение и доработка отдельных элементов инфраструктуры продолжатся до сентября.

В Коломне благоустраивают сквер «Блюдечко» площадью 1,3 гектара. Проект реализуют благодаря победе во Всероссийском конкурсе формирования комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 2024 года. Сейчас специалисты монтируют металлокаркасы, обустраивают основания и сооружения.

В сквере появятся пешеходные дорожки, освещение, системы оповещения, беседки, качели, павильоны, смотровая площадка и информационные стенды. Открытие запланировано на 25 мая, полностью завершить работы планируют к концу года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.