В Подмосковье 24 апреля пройдет акция «Диктант Победы»

Патриотическая акция «Диктант Победы» состоится 24 апреля 2026 года в Подмосковье на базе школ, колледжей и вузов. Принять участие можно очно и онлайн, регистрация открыта на официальном сайте проекта, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В Московской области площадками акции станут 657 школ, 20 колледжей и техникумов, а также 11 вузов. Найти адреса можно на официальном сайте «Диктанта Победы». Там же размещены тренировочные тесты и актуальная информация о мероприятии.

В 2026 году акция приурочена к 85-летию начала Великой Отечественной войны и 130-летию со дня рождения маршала Советского Союза Георгия Жукова. Вопросы будут посвящены его жизни и вкладу в Победу, ключевым битвам, героям войны, легендарному оружию и наградам, а также культурным произведениям 1941–1945 годов. Часть заданий затронет современные параллели с событиями специальной военной операции.

Тестирование начнется в 9:00 по московскому времени и продлится 45 минут. Участникам предстоит ответить на 25 вопросов разной сложности. Те, кто правильно выполнит все задания, станут победителями акции. Лучшие получат призы, почетные дипломы и приглашение на Парад Победы 9 мая на Красной площади в Москве.

Онлайн-участники узнают результаты сразу после прохождения теста и смогут скачать электронный диплом. При очном формате итоги подведут через несколько недель.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.