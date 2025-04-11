В Подмосковье 22 апреля пройдет XVIII международный навигационный форум

22 апреля в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» (г. Москва, Краснопресненская наб., д. 14) в рамках Российской недели высоких технологий будет проводиться XVIII международный навигационный форум и международная специализированная выставка навигационных систем, технологий и услуг «Навитех-2025». Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

XVIII международный навигационный форум — ключевое событие года в Российской Федерации и странах ЕАЭС в сфере использования навигационных и космических информационных технологий.

Фокус программы 2025 года направлен на целостное развитие навигационной сферы, на интересы крупнейших заказчиков, производителей, интеграторов, разработчиков и поставщиков в целях построения прозрачного и предметного двустороннего сотрудничества.

Форум является крупнейшим и наиболее представительным международным мероприятием в области спутниковой навигации в России.

Организаторами форума являются ассоциация «ГЛОНАСС/ГНСС-Форум», ЦВК «Экспоцентр» и ООО «Бизнес академия Альфа-промоушн».

В его работе ежегодно принимают участие представители аппарата президента и правительства Российской Федерации, руководители федеральных органов исполнительной власти, международные делегации ведущих провайдеров навигационных систем, представители крупнейших компаний — производителей навигационного оборудования и систем на его основе, операторы навигационных услуг.

Форум входит в число мероприятий, поддерживаемых международным комитетом по глобальным навигационным спутниковым системам при организации Объединенных Наций.

На форуме обсуждаются итоги развития отрасли за прошедший год, ведущие эксперты выступают с докладами о развитии технологий, представители министерств и ведомств — о работающих и планируемых к запуску профильных государственных программах, руководители ключевых компаний отрасли делятся опытом и рассказывают об имеющихся наработках и планах развития.

Для подтверждения участия, а также других вопросов, можно связаться с контактным лицом в корпорации «Альфа»: Левушкин Иван Александрович, info@alfacorporation.ru, +7 (495) 108-12-04.

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