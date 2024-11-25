В Подмосковье 1–7 декабря пройдет региональная математическая неделя «Вершина»

С 1 по 7 декабря 2024 года в Московской области пройдет региональная математическая неделя «Вершина». Ее цель — популяризация математики среди школьников и повышение их интереса к великим ученым и достижениям русского математика Николая Ивановича Лобачевского. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Неделя включает три этапа. Школьный этап «Математический Олимп» пройдет 1 и 2 декабря в онлайн-формате на платформе «Моя школа», где ученикам 5–10 классов предстоит решить 10 заданий повышенного уровня сложности. По итогам этапа будут сформированы команды, которые смогут продолжить участие в муниципальном этапе «Математический Эльбрус». Он пройдёт с 4 по 6 декабря в очном формате на базе организаций — участников проекта «Математические классы Подмосковья». В рамках этапа школьники примут участие в эстафете по решению линеек задач.

Финал акции — «Математический Эверест» — состоится 7 декабря в корпоративном университете развития образования в Москве. В финале примут участие 50 капитанов команд — победителей муниципального этапа.

Соревнования включают три тура: решение математических задач, полуфинал и финальный квиз по истории науки и открытиям в области математики. 5 победителей получат дипломы и экскурсионные поездки для своих команд.

В этом году участниками региональной математической недели «Вершина» станут более 200 тыс. школьников со всей Московской области.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.