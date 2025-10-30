В Подмосковье 15 тыс десятиклассников сдали тест по углубленной математике

В Подмосковье завершился цикл региональных диагностических работ (РДР) в математических классах. Диагностику по математике углубленного уровня написали более 15 тысяч десятиклассников из почти 500 школ. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Работа проверяет уровень освоения программы по математике и охватывает пройденные темы: алгебраические выражения, числа и вычисления, уравнения и неравенства, геометрию, функции и другие. Вся работа состоит из 8 заданий разного уровня сложности – от базового до высокого, что позволяет проверить знания ребят с различным уровнем подготовки.

Максимально возможный балл за работу – 12. Для получения положительной отметки за работу достаточно получить четыре балла. На выполнение заданий отводится 90 минут. РДР выполняется в электронном формате. Задания с краткими ответами проверяются автоматически, три задания с развернутыми ответами проверяются экспертами в личных кабинетах в государственной информационной системе «ЕАИС ОКО». Результаты будут известны после завершения проверки – 5 ноября.

Выявленные по результатам РДР «пробелы» в знаниях помогут учителям скорректировать свою работу, помочь ребятам успешно освоить программу по предмету и подготовиться к государственной итоговой аттестации.

По результатам анализа результатов будут разработаны рекомендации для учителей математики по повышению качества преподавания предмета и создания условий для роста качества математического образования в школах Подмосковья.

В ведомстве напомнили, что ранее были проведены региональные диагностические работы по математике для 5, 7 и 8 классов школ Московской области, включенных в реестр математических классов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.