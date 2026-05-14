В Подмосковье 13 мая не зафиксировали лесных пожаров

Лесных пожаров 13 мая на территории гослесфонда Подмосковья не зарегистрировано. На 14–16 мая в регионе прогнозируют I–III классы пожарной опасности в зависимости от лесничества, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

По данным ведомства, 14 мая на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности. В Дмитровском, Истринском и Клинском лесничествах прогнозируется III класс.

15 мая на большей части региона сохранится II класс. В Бородинском, Волоколамском, Дмитровском, Звенигородском, Наро-Фоминском, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах установится I класс пожарной опасности.

16 мая II класс прогнозируют на большей части области. В Бородинском, Волоколамском, Клинском, Наро-Фоминском, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах ожидается I класс.

Синоптики прогнозируют в ближайшие дни температуру воздуха плюс 19–24 градуса днем и плюс 10–14 градусов ночью. Ожидается переменная облачность и местами кратковременные дожди.

В случае обнаружения возгорания жителей просят сообщать по телефону горячей линии лесной охраны +7 (800) 100-94-00 или по единому номеру 112.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.