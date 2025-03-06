В Подмосковье 103 тыс многодетных матерей досрочно получают пенсию

Многодетные мамы Подмосковья, воспитывающие трех или более детей, имеют право выйти на пенсию раньше общеустановленного возраста, сообщает пресс-служба Социального фонда России.

Для выхода на пенсию досрочно необходимо выполнить следующие условия:

воспитание детей до достижения ими 8-летнего возраста,

наличие не менее 15 лет страхового стажа,

наличие не менее 30 пенсионных коэффициентов,

отсутствие факта лишения родительских прав.

В страховой стаж включаются периоды ухода за детьми до полутора лет (но не более 6 лет в общей сложности). За эти нестраховые периоды начисляются пенсионные коэффициенты (ИПК):

1,8 ИПК – за каждый год ухода за первым ребенком (2,7 – за 1,5 года ухода),

3,6 ИПК – за каждый год ухода за вторым ребенком (5,4 – за 1,5 года ухода),

5,4 ИПК – за каждый год ухода за третьим и четвертым ребенком (8,1 – за 1,5 года ухода).

Отделение Социального фонда по Москве и Московской области выплачивают пенсию 26 тысячам многодетных матерей.

Кроме того, мать ребенка с инвалидностью имеет право выйти на пенсию досрочно – в 50 лет. При этом необходимо выполнить несколько условий: наличие минимального страхового стажа 15 лет и минимального количества пенсионных коэффициентов, 30 – в 2025 году, а также воспитать ребенка до 8 лет. Такую пенсию отделение Социального фонда по Москве и Московской области выплачивает 77 тысячам женщин региона.

Женщины со стажем не менее 37 лет также могут получить страховую пенсию по старости на два года раньше общеустановленного пенсионного возраста (но не раньше, чем в 55 лет). В длительный стаж включаются только периоды официальной работы без учета ухода за детьми. При этом засчитываются периоды прохождения военной службы по призыву, участия в специальной военной операции, получения пособия по временной нетрудоспособности.

Повысить пенсию матери можно с помощью материнского(семейного) капитала. С начала действия программы материнского капитала в Московском регионе средства на формирование будущей пенсии мамы перечислили 5,6 тыс. семей.

Направить средства государственной поддержки полностью или частично на пенсионные накопления возможно после достижения трех лет ребенком, давшим право на сертификат. Для этого владелица сертификата может передать их в доверительное управление в управляющую компанию или негосударственный пенсионный фонд по своему выбору. При грамотном подходе дополнительно можно увеличить размер будущих пенсионных выплат за счет дохода от инвестиционной деятельности.

Женщины, направившие материнский капитал на накопительную часть пенсии, впоследствии могут изменить свой выбор и использовать средства на улучшение жилищных условий, образование детей, социальную адаптацию и интеграцию в общество детей с инвалидностью или ежемесячную выплату. Для этого необходимо до назначения пенсии подать соответствующее заявление в любую клиентскую службу Социального фонда независимо от места жительства, а также через личный кабинет на портале госуслуги или в МФЦ.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.