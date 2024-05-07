В Подмосковье 10 мая состоится Кадетский бал

Кадетский бал — событие редкое и уникальное. В открытом формате кадетский бал такого масштаба проводится впервые. После исполнения основной программы бала гости парка смогут также стать участниками бала. В этом году «Бальная история: Кадетские Встречи» приурочен ко Дню Победы.

Сам бал будет проводиться на открытой территории музейной площадки № 1 среди бронетехники, боевой авиации и специальных военных машин. На площадке будет 5 секторов с отдельными программами.

Кадетский бал — прекрасная традиция, которую в России ввел царь Петр I.

Участниками «Бальная история: Кадетские Встречи» станут кадеты Первого Рузского казачьего кадетского корпуса имени Героя Советского Союза Л. М. Доватора, воспитанники кадетских, казачьих кадетских учреждений из разных районов Московской области.

Вместе с участницами образцового ансамбля танца «Василек» г. о. Истра будущие офицеры закружатся в ритме вальса на площадках Центрального парка «Патриот».

Мероприятие состоится 10 мая в 14:30.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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