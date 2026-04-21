В Подмосковье 1 мая откроют три новых общественных пространства

Открытие трех общественных пространств состоится 1 мая в Лобне, Люберцах и Ступине. Для жителей станут доступны мемориальная площадь «Зенитка», Летний парк и обновленный проспект Победы, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

В Лобне продолжается благоустройство памятного места «Лобненский рубеж обороны Москвы». В 2025 году здесь открыли парк «Защитники Москвы», а в 2026 году ведутся работы на площади с зенитным орудием. Готовность объекта составляет 60%: рабочие укладывают плитку, прокладывают коммуникации и возводят необходимые сооружения.

В Люберцах обновляют Летний парк площадью 4,1 гектара. На территории обустраивают дорожки, системы освещения и видеонаблюдения, водоснабжение, создают детские и спортивные площадки, зону для выгула собак, павильоны, летний театр и памп-трек. Сейчас строят театр и павильон, прокладывают инженерные сети. Работы выполнены на 85%.

В Ступине модернизируют проспект Победы, который стал победителем Всероссийского конкурса формирования комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2024 году. На площади 1,9 гектара появятся новые дорожки, фонтан, перголы, освещение, видеонаблюдение, информационные стенды, детские площадки, озеленение и фигуры из резиновой крошки. Монтаж оборудования продолжается, готовность объекта достигла 91%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.