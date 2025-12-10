В Петроградском районе Петербурга откроют пешеходную ресторанную улицу

В Петроградском районе Петербурга на территории бывшей трикотажной фабрики «Красное знамя» к 2027 году создадут пешеходную ресторанную улицу и общественное пространство, сообщает газета «Петербургский дневник» .

В 2021 году на территории бывшей фабрики «Красное знамя» начались реставрационные работы в трех исторических корпусах, построенных в 1930‑е годы по проекту архитектора Эриха Мендельсона. Представитель проектно-строительной компании Максим Филипович рассказал, что специалисты изучили архивные документы и выяснили, что не все здания на участке были спроектированы Мендельсоном.

Долгое время территория считалась нерентабельной для инвесторов, пока в 2021 году не сменился собственник. Сейчас в двух корпусах завершен демонтаж аварийных конструкций, идет усиление фундаментов. В одном из зданий планируют открыть коворкинг, во втором — апартаменты. Третий корпус также отдадут под апартаменты, а на первом этаже появится проход во двор с общественным пространством.

Директор по девелопменту компании-застройщика Иван Донкин сообщил, что в лобби будут выставлены найденные во время ремонта элементы фабрики, чтобы познакомить гостей с историей здания. Между бывшим трикотажным корпусом и новым жилым домом появится пешеходная ресторанная улица с кафе и террасами. Открытие променада запланировано на 2027 год, а полностью проект завершат до 2028 года.

Часть работ согласована с комитетом по охране памятников. Общая площадь квартала, включая новое строительство, составляет 93 тысячи квадратных метров. Участок оставался заброшенным более 15 лет.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.