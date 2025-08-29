В Петербурге вырос спрос на дипломы психологов из-за новых требований к профессии

В Санкт-Петербурге за последний год на 25–30% увеличился спрос на магистратуру по психологии, а программы бакалавриата стали популярнее на 10–15%. Владелец консалтинговой компании в сфере HR Юлия Гепнер связала это с планами государства ужесточить требования к психологам, сообщает «ФедералПресс» .

В вузах Санкт-Петербурга отмечают значительный рост интереса к обучению по направлению «психология». Спрос на магистратуру увеличился на 25–30%, а на бакалавриат — на 10–15%.

Владелец и основатель консалтинговой компании в сфере HR Юлия Гепнер пояснила, что такая тенденция связана с намерением государства запретить ведение психологической деятельности без университетского диплома. По ее словам, в будущем профессия может стать лицензируемой, а требования к квалификации специалистов — ужесточиться.

«Представители власти в России уже высказывались о планах ужесточить требования к психологам. Им обязательно нужно будет иметь дипломы государственного образца. Я предполагаю, что со временем эту деятельность также переведут в категорию лицензионной», — рассказала Гепнер.

Эксперт отметила, что рынок психологических услуг быстро растет из-за высокого уровня тревожности и неопределенности в обществе. Обращение к психологу становится все более распространенной практикой, чему способствуют медиа и социальные сети.

Гепнер добавила, что новые правила могут отсечь тех, кто рассчитывал получить профессию психолога быстро и без серьезной подготовки. Она подчеркнула, что потенциальное лицензирование направлено на защиту граждан от некачественных услуг и повысит требования к квалификации специалистов.