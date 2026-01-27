сегодня в 22:34

В Петербурге в честь 82-й годовщины освобождения Ленинграда дали салют

В честь 82-й годовщины снятия фашистской блокады с Ленинграда небо над Северной столицей 27 января озарил праздничный салют. Момент попал на видео, которое опубликовал РЕН ТВ .

В организации мероприятия участвовали свыше двухсот военнослужащих и 12-ть 85-мм пушек и аналогичное количество салютных установок.

Каждый залп был именным. Так, первый салют был произведен в честь окончательного освобождения города 27 января 1944 года, второй — в честь города-героя Ленинграда, а третий — в честь российского президента Владимира Путина.

Более тысячи пиротехнических зарядов было выпущено расчетами батарей Д-44 Михайловской военно-артиллерийской академии, которые произвели 30 артиллерийских выстрелов.

