В Петербурге проведут «Бессмертный полк» в очном формате

В приемную администрации Санкт-Петербурга подана заявка на проведение шествия «Бессмертный полк» 9 мая в очном формате, сообщает газета «Петербургский дневник» .

По словам руководителя регионального отделения движения Кирилла Смирнова, последний раз шествие проходило по Невскому проспекту в 2022 году.

«Сам „Бессмертный полк“ в соответствии со всеми рекомендациями органов власти начнется 9 мая в 14 часов. Обязательно обо всем будет дополнительное информирование. Всю информацию можно будет получить в официальных источниках и на сайте „Бессмертного полка России“. Но уже сейчас призываем всех готовиться», — сказал Кирилл Смирнов.

В этом году Петербург станет одним из 28 регионов страны, где мероприятие проведут очно. В процедуре подачи документов приняли участие блокадница, член Совета Общественного движения «Бессмертный Ленинград» Ирина Зимнева.