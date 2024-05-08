В Петербурге офицер вернулся домой живым после того, как его похоронили

В Санкт-Петербурге 43-летний офицер вернулся домой живым через 4 месяца после того, как его мать опознала и похоронила тело, сообщает MK.ru .

43-летний житель Кронштадта Константин в течение 4 месяцев считался погибшим. Тело опознала и похоронила мать после исчезновения мужчины.

Как стало известно, Константин бесследно пропал, а через 6 дней, 8 марта 2019 года, его мать обратилась с заявлением в полицию. Спустя полтора месяца было найдено тело пропавшего. Было принято его кремировать и похоронить.

Мать, жена и маленькая дочь пропавшего долго скорбели об утрате. Но неожиданно Константин вернулся домой живой и здоровый. Теперь в произошедшем разбирается полиция.