В Перу обнаружили мумии, которые могут доказать существование инопланетян

Ученые в Перу заявили о сенсационном открытии. Они обнаружили мумии с тремя пальцами и удлиненными черепами, которые могут доказать существование инопланетян, сообщает РЕН ТВ .

По словам ученых, мумифицированные трупы могут быть реальными, поэтому важно направить силы на их детальное изучение. Одна из мумий инопланетян выглядит беременной. По информации издания Daily Star, сейчас их проверяют на подлинность.

Эксперт по НЛО уверен, что найденные трупы могут быть гибридами. Эта находка способна доказать наличие внеземных цивилизаций. Исследователь НЛО Хайме Мауссан заявил, что ведется борьба за доставку мумий в американские лаборатории для изучения.

Неземных существ нашли фермеры еще в 2017 году. Однако за все это время мумии так никто и не изучил. Только позже удалось собрать группу экспертов для рассмотрения этого вопроса.

Ранее контр-адмирал ВМС США в отставке Тим Галлодет рассказал о секретном видео с инопланетянами. Он получил кадры и убедился, что люди не одни во Вселенной.