В перинатальном центре Видного начали выписывать детей в новогодних костюмах

В первые дни зимы в Видновском перинатальном центре начали наряжать новорожденных в новогодние костюмы. Традиция выписки «декабрят» в Ленинском городском округе существует уже четвёртый год. Такие новогодние подарки уже получили тысячи семей муниципалитета и ближайшего Подмосковья. Об этом рассказали в пресс-службе муниципального образования.

«Наши нарядные Деды Морозы — серьезные, спокойные и все очень милые. Мамы улыбаются, глядя на свои сокровища. У всех поднимается настроение и приходит ощущение, что Новый год всё ближе», — сказала палатная медсестра отделения новорожденных медучреждения Вера Акулова.

1 декабря в Видновском перинатальном центре появились на свет 11 малышей. Ранее пресс-служба учреждения родовспоможения сообщала, что за ноябрь 2024 года в перинатальном центре родились 493 ребенка. Те из них, кто поедет домой уже в декабре, успеют примерить яркие костюмчики. В последний месяц года также ожидается появление порядка 500 ребят. Всех мальчишек и девчонок сразу после рождения выдают мамам уже в бело-красных обновках.

С начала 2024 года в Видном появились на свет свыше 5,5 тысяч новорожденных.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что население Московской области увеличилось на 1,6 млн человек за последние 10 лет.

«Развитие во всех сферах должно соответствовать такому темпу роста населения. Это, конечно, требует современных, умных подходов, профессиональных исполнителей», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.