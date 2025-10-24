В Павловском Посаде ведется контроль качества городской среды
Фото - © Пресс-служба Администрации Павлово-Посадского г.о.
Заместители главы Павлово-Посадского городского округа провели масштабный объезд территории по поручению руководства. Проверка охватила ключевые общественные пространства и инфраструктурные объекты, передает пресс-служба администрации муниципалитета.
Привокзальная площадь нуждается в усиленном внимании
Спустя месяц после торжественного открытия обновленной территории, выявлены недостатки в содержании. Качество уборки мусора не соответствует требованиям — претензии предъявлены как к муниципальному учреждению, так и к РЖД.
Особую озабоченность вызывает состояние перехода через железнодорожные пути. Имущество РЖД требует срочного ремонта и обслуживания. По многочисленным обращениям граждан направлены письма в транспортную полицию, к решению проблемы подключено министерство чистоты.
Жители улицы 1-й Пушкинской будут услышаны
Подрядчик получил задание разработать проектное решение по водоотведению, чтобы исключить подтопление частных домов. Все замечания жителей приняты к рассмотрению.
На улице БЖД завершается благоустройство
Дорожное ремонтно-строительное управление закончило асфальтирование после замены сетей холодного водоснабжения. В ближайшее время будут проведены промывка и нанесение разметки.
Городской парк встретит зиму во всеоружии
Инспекция показала полную готовность парка к холодному сезону. Техническое оснащение включает четыре снегоуборщика средней мощности, воздуходувки различных типов, полный комплект инвентаря, запасы гранитной крошки и специального реагента для резиновых покрытий. Персонал получил новую форму.
Проект инициативного бюджетирования близок к реализации
В парке культуры и отдыха завершается установка новых информационных стендов. Инициатива жителей получила поддержку депутата Мособлдумы от партии «Единая Россия» Линары Самединовой. Торжественное открытие запланировано на 4 ноября.
Контроль качества городской среды осуществляется на постоянной основе.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.
«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.