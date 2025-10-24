В Павловском Посаде ведется контроль качества городской среды

Привокзальная площадь нуждается в усиленном внимании

Спустя месяц после торжественного открытия обновленной территории, выявлены недостатки в содержании. Качество уборки мусора не соответствует требованиям — претензии предъявлены как к муниципальному учреждению, так и к РЖД.

Особую озабоченность вызывает состояние перехода через железнодорожные пути. Имущество РЖД требует срочного ремонта и обслуживания. По многочисленным обращениям граждан направлены письма в транспортную полицию, к решению проблемы подключено министерство чистоты.

Жители улицы 1-й Пушкинской будут услышаны

Подрядчик получил задание разработать проектное решение по водоотведению, чтобы исключить подтопление частных домов. Все замечания жителей приняты к рассмотрению.

На улице БЖД завершается благоустройство

Дорожное ремонтно-строительное управление закончило асфальтирование после замены сетей холодного водоснабжения. В ближайшее время будут проведены промывка и нанесение разметки.

Городской парк встретит зиму во всеоружии

Инспекция показала полную готовность парка к холодному сезону. Техническое оснащение включает четыре снегоуборщика средней мощности, воздуходувки различных типов, полный комплект инвентаря, запасы гранитной крошки и специального реагента для резиновых покрытий. Персонал получил новую форму.

Проект инициативного бюджетирования близок к реализации

В парке культуры и отдыха завершается установка новых информационных стендов. Инициатива жителей получила поддержку депутата Мособлдумы от партии «Единая Россия» Линары Самединовой. Торжественное открытие запланировано на 4 ноября.

Контроль качества городской среды осуществляется на постоянной основе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.