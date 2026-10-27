В Павловском Посаде приняли более 20 обращений на выездном приеме

Администрация Павлово-Посадского городского округа провела выездной прием во Дворце культуры «Павлово-Покровский». Жители подали более 20 обращений, по каждому даны поручения со сроками исполнения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На выездном приеме жители обсудили с представителями администрации вопросы ЖКХ, благоустройства, состояния дорог, здравоохранения, социальной поддержки и безопасности. Обращения касались как бытовых проблем, так и тем, значимых для всего округа.

Профильные подразделения администрации получили конкретные поручения по каждому обращению. Для всех задач установлены сроки исполнения, ответственным лицам даны указания по проработке вопросов.

В администрации отметили, что прямое общение помогает подробнее разобраться в проблемах жителей, обсудить варианты решений и оперативно поставить задачи исполнителям, избегая лишних бюрократических процедур.

Выездные приемы проходят каждую неделю в разных районах округа. Такой формат позволяет обратиться в том числе жителям, которым сложно приехать на прием в центр. Анонсы встреч публикуют в официальных источниках округа.

Записаться на личный прием можно по телефону 2-99-05. Сотрудники помогут оформить обращение и уточнят сроки обратной связи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что работа выездных администраций не вызывает сопротивления или отторжения и является заметной.

«Тема выездных администраций не вызывает сопротивления, не вызывает отторжения, и это очень приятно. И если это так везде, то, безусловно, наше взаимопонимание, ответы на вопросы и мелкие, и более масштабные мы своевременно можем разъяснять громадье этих вопросов, начиная с тропинки, заканчивая экологией и всем, связанным с транспортным сообщением. Считаем эту работу заметной», — сказал Воробьев.