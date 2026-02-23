В Павловском Посаде поздравили ветеранов ВОВ с Днем защитника Отечества

20 февраля, в преддверии знаменательного праздника глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов вместе с коллегами из органов власти навестил ветеранов Великой Отечественной войны, чтобы выразить им глубочайшую благодарность и передать теплые поздравления. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Сегодняшний день был наполнен особыми, теплыми встречами — мы побывали в гостях у наших дорогих ветеранов, чтобы лично поздравить их с наступающим праздником и сказать спасибо за их беспримерный подвиг», — отметил Денис Семенов.

Первым пунктом визита стал дом Сергея Петровича Лобикова. К сожалению, ветеран в настоящее время плохо себя чувствует, поэтому, чтобы не тревожить его, подарки и слова признательности глава округа и председатель Совета депутатов Роман Тикунов передали дочери ветерана — Валентине Сергеевне. «Мы пожелали Сергею Петровичу скорейшего выздоровления, крепкого здоровья и долгих лет жизни в окружении заботы близких», — поделился Денис Семенов.

Затем делегация в составе главы округа и депутата Московской областной Думы от партии Единая Россия Линары Самединовой отправилась поздравить Альфреда Францевича Килька. Ветеран, несмотря на почтенный возраст, встретил гостей бодрым и веселым. Он рассказал, что каждый день выходит на прогулку, чтобы подышать свежим воздухом.

«Мы пожелали Альфреду Францевичу сохранять этот жизненный тонус, здоровья и, конечно, мирного неба над головой», — сказал Денис Семенов.

В администрации Павлово-Посадского городского округа отмечают, что подобные визиты стали доброй традицией и будут продолжены. Чествование ветеранов — важная часть работы по сохранению исторической памяти и воспитанию молодого поколения.

«Такие встречи — не просто формальность. Это живая нить памяти, которая связывает поколения. Это возможность лично сказать „спасибо“ тем, кто подарил нам мир. Низкий поклон нашим ветеранам! Вечная слава героям!» — подчеркнул глава округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.