В Павловском Посаде обсудили отопление, уборку снега и предстоящие мероприятия

Глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов 27 января провел совещание с руководителями служб и подразделений. Основное внимание уделили вопросам отопления в Электрогорске — ситуация находится на ежедневном контроле, обращения жителей принимаются в работу.

Коммунальные службы округа будут работать в усиленном режиме на выходных. Особое внимание уделят расчистке снега не только в городах, но и на сельских территориях. Семенов поручил обеспечить уборку дорог, тротуаров, автобусных остановок и дворовых территорий, а также очистку кровель от снега и наледи, особенно на школьных автобусных маршрутах.

28 января в Молодежном центре Электрогорска пройдет выездная администрация, начало в 17:00. Для предварительных вопросов открыт телефон 2-99-05. В субботу в парке «Меленки» состоится гастрономический фестиваль «Русский холодец». С 22 по 26 апреля в округе пройдет 10-й юбилейный кинофестиваль «17 мгновений» имени В.В. Тихонова.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.