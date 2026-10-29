В Павловском Посаде обновят два общественных пространства

Сквер «Яблоневый сад» в Павловском Посаде и площадь 1812 года в поселке Большие Дворы комплексно обновят в 2027 году. Планы благоустройства обсудили во время еженедельного объезда 28 октября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Временно исполняющий полномочия главы Павлово-Посадского городского округа Михаил Криворучко 28 октября встретился с жителями и проверил состояние общественных пространств.

Жители Корневской улицы обратились с вопросами о санитарной обрезке деревьев и установке дорожных знаков. Криворучко поручил ответственным службам взять ситуацию на контроль и решить эти задачи до середины ноября.

Состояние сквера «Яблоневый сад» признали неудовлетворительным. В 2027 году здесь заменят твердое покрытие, проведут озеленение, установят малые архитектурные формы, камеры видеонаблюдения и современное наружное освещение. Торговому отделу поручили проработать вопрос асфальтирования парковки и ремонта фасада магазина. Все объекты должны соответствовать единой концепции и гармонично вписываться в облик города.

На площади 1812 года в поселке Большие Дворы в 2027 году появятся новые элементы благоустройства, заменят тротуарную плитку и обновят освещение. Первоочередная задача — наладить работу фонтана, который летом часто не работал из-за утечки воды. Сотрудникам «Мособлводоканала» поручили до 1 декабря провести экспертизу и выявить причины неисправности.

Во время объезда также отметили необходимость усилить ежедневную уборку листвы, смета, порубочных остатков и мусора.

«Формирование комфортной городской среды» - инициатива национального проекта «Инфраструктура для жизни». В городах и населенных пунктах по всей стране появляются новые культурные пространства, прогулочные зоны, проходит масштабное восстановление исторических зданий. Все это — результат работы федерального проекта. По нему жители сами выбирают, как будет выглядеть их город.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.