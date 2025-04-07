В Павловском Посаде наградили участников творческого конкурса «Дорога в космос»

6 апреля в музее космонавта Валерия Быковского состоялось значимое мероприятие — награждение победителей творческого конкурса «Дорога в космос». Этот конкурс собрал внимание юных любителей астронавтики, в нем приняли участие 3558 работ от учащихся 46 образовательных учреждений Московской области, сообщила пресс-служба администрации городского округа Павловский Посад.

Проект был задуман для вдохновения подрастающего поколения и укрепления интереса к космическим исследованиям.

На мероприятии присутствовали почётные гости, включая Председателя попечительского совета музея Валерия Федоровича Быковского и члена его семьи Наталью Быковскую. Также среди приглашенных был Святослав Валентинович Борисов — участник связи 4-го центра и посадки «Бурана», а также подполковник, член Павлово-Посадского комитета ветеранов вооруженных сил Виктор Ильич Авраменко. Их выступления вдохновили участников и подчеркнули важность творческого подхода в области науки и техники.

Добрый конкурс начался 28 января 2025 года и завершился 23 марта. Среди представленных работ было множество творческих и инновационных идей, отражающих интерес молодежи к теме космоса и его исследованию. В результате напряжённой конкурсной борьбы дипломы победителей и ценные подарки были вручены 114 учащимся, чьи работы выделялись креативностью и глубоким пониманием предмета.

Эта инициатива не только поощряет молодежь, но и служит важным шагом в развитии патриотического воспитания, ведь космос — это неотъемлемая часть наследия нашей страны. Награждение подняло настроение как участникам, так и зрителям, побуждая всех заинтересованных к новым достижениям в изучении космоса. Мероприятие завершилось фестивалем, где ребята смогли продемонстрировать свои творческие работы широкой публике, что создало атмосферу настоящего праздника науки и творчества.

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