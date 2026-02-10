В Павловском Посаде 13 февраля откроется реабилитационный центр для детей-инвалидов

Обновленный реабилитационный центр для детей и детей-инвалидов откроется 13 февраля в Павловском Посаде на Интернациональном переулке, дом 31, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

В учреждении созданы условия для комфортного пребывания детей с ограниченными возможностями здоровья. После модернизации центр оснащен современным оборудованием, что позволяет проводить индивидуальное лечение и восстановление под наблюдением специалистов. Пространство центра адаптировано для максимального комфорта и безопасности детей-инвалидов.

В день открытия гости смогут ознакомиться с работой специалистов по реабилитации и увидеть, как проходят занятия. Также будет возможность оценить уровень оснащения центра и убедиться в профессионализме сотрудников, которые уделяют особое внимание физическому и психологическому развитию детей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал обратить внимание на важность доступной городской среды для маломобильных групп граждан.

«Сколько таких мест в Коломне, Серпухове, которые мы в рамках строительства дорог, тротуаров, благоустройства парков и скверов должны соответственно трансформировать в доступную среду? Это тема не новая, она получила дополнительный запрос», — сказал Воробьев.