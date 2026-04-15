В Павлово-Посадском округе прошла ярмарка вакансий для студентов

Ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей» прошла 15 апреля в Павлово-Посадском техникуме. Ее посетили более 700 студентов, которые смогли пообщаться с представителями ведущих предприятий округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Студенческая ярмарка объединила соискателей и работодателей на одной площадке. В Павлово-Посадском округе работают 27 крупных и средних промышленных предприятий, где заняты около 16 тысяч человек. В муниципалитете реализуются новые инвестиционные проекты, открываются цеха и создаются рабочие места.

В мероприятии приняли участие ООО «Ультрадекор», АО «Мособлэнерго», ООО «РТК-ЭЛЕКТРО-М», ООО «Павлово-Посадский гофрокомбинат», ПАО «Россети Московский регион», ООО «Международная алюминиевая компания» и ГУП МО «Московский областной водоканал», филиал «Павлово-Посадские коммунальные системы». Студенты получили информацию о вакансиях и стажировках, а также смогли задать вопросы представителям предприятий.

«Уверен, эта ярмарка станет не просто традиционным событием, а местом, где рождаются новые трудовые династии и профессиональные победы!» — отметил первый заместитель главы Павлово-Посадского округа Сергей Балашов.

Он подчеркнул значимость прямого диалога между молодежью и работодателями для развития экономики округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов работать по привлечению инвесторов и выстраивать с ними коммуникацию. Он также отметил важность знакомства и коммуникации с резидентами — владельцами компаний или с теми, кто планирует реализовать различные проекты на территориях округов.

«Те территории, которые сегодня не имеют, может быть, заметных проектов в части привлечения инвесторов, — прошу на это обращать внимание», — сказал Воробьев.