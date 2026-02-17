В Павлово-Посадском округе отремонтируют 74 подъезда в 2026 году

В 2026 году в Павлово-Посадском городском округе проведут капитальный ремонт 74 подъездов в многоквартирных домах. Работы запланированы на весенне-летний период, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В 2026 году в Павлово-Посадском округе стартует масштабная программа ремонта подъездов. В перечень вошли дома на улицах Кузьмина, Орджоникидзе, Фрунзе, Разина, Чапаева, Интернациональной, Большом Железнодорожном проезде, 1 Мая и 2-м переулке 1 Мая. В Электрогорске обновят подъезды на улицах Кржижановского, Советской, Максима Горького, Ухтомского и Некрасова. Также работы проведут в селах и деревнях: Рахманово, Казанское, Ново-Загарье, Кузнецы, Евсеево, Чисто-Перхурово и Большие Дворы.

Глава округа Денис Семенов отметил, что о точных сроках начала ремонта жители будут проинформированы заранее через управляющие компании и официальные каналы. Он попросил с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с проведением работ.

В рамках программы выполнят ремонт фасадов входных групп, замену или ремонт входных и тамбурных дверей, покраску стен и потолков, замену почтовых ящиков при необходимости, укладку проводов в пластиковые короба, замену светильников и деревянных оконных блоков на пластиковые.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность приведения в порядок территорий после зимы. По словам губернатора Подмосковья, ресурсы и средства для того, чтобы все привести в порядок — есть.

«У нас 15 тыс. дворов, большое количество парков, общественных пространств — все после зимы нуждается в заботе и внимании. Также, как и руководители предприятий, должны получить от нас информацию, что наведение порядка и все, что связано с прилегающими территориями является для нас важным», — подчеркнул губернатор.