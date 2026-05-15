В Павлово-Посадском округе очистили берег реки Вохна

Экологическая акция «Вода России 2026» прошла 15 мая в Павлово-Посадском городском округе. Сотрудники администрации и МБУ «Благоустройство» убрали мусор и навалы веток на берегу реки Вохна, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Мы гордимся родным городом, который славится своими водными просторами. Но, к сожалению, красоту этих мест портит накопившийся мусор от отдыхающих. Обращаемся ко всем жителям: давайте заботиться о нашем общем доме — убирайте за собой. Отдых на берегах озер, рек и водоемов станет приятнее и безопаснее, если вокруг будет чисто», — отметили участники акции.

Акцию «Вода России 2026» проводит Минприроды России в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: «не мусорить». Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.