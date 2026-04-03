В Павлово-Посадском округе депутат Госдумы провел прием граждан

Прием граждан прошел 2 апреля в общественной приемной «Единой России» в Павловском Посаде. Депутат Госдумы Геннадий Панин вместе с главой округа Денисом Семеновым обсудил с жителями вопросы социальной поддержки, в том числе помощь ветеранам боевых действий, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Особое внимание уделили поддержке ветеранов. На встрече с участником СВО Максимом Фоминым обсудили его дальнейшую социальную адаптацию и профессиональные планы. В июле прошлого года он получил минно-взрывную травму ноги, прошел курс реабилитации и сейчас возвращается к активной жизни.

Максим участвует в работе ассоциации ветеранов СВО и выступает на соревнованиях по адаптивному боксу. Он намерен заниматься помощью ветеранам в сфере реабилитации и социального сопровождения, для чего решил получить профильное образование.

В 2025 году Максим поступил на заочное отделение павлово-посадского филиала Российского государственного социального университета. Сейчас он обучается на платной основе и попросил рассмотреть возможность перевода на бюджетное место. Глава округа пообещал связаться с ректором вуза для решения вопроса. Депутаты поддержали инициативы ветерана и подчеркнули важность системной помощи участникам боевых действий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что на сегодняшний день в фокусе внимания — бойцы СВО, которые получили тяжелые ранения. Комплексно восстановиться им помогает «Протэкс-Центр» в Коломне, который открыл реабилитационный центр со стационаром.

«Хочу сказать вам слова благодарности, вы делаете очень важную работу — сами прекрасно понимаете, насколько она нужна. <...> Важно, что теперь и производство, и восстановление, и адаптация происходят в одном месте», — подчеркнул Воробьев.