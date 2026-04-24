В Павлово-Посадском округе 16 подростков получили паспорта

Церемония состоялась в Малом зале администрации. Вместе с паспортами ребятам вручили памятные фотографии с предыдущего вручения, которое прошло 31 марта.

Глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов лично поздравил школьников и передал им документы. Он отметил, что получение паспорта — важный этап в жизни каждого человека.

«Помню, как сам получал свой первый паспорт — волнение, гордость, ощущение, что теперь ты по-настоящему взрослый. Уверен, сегодня наши ребята испытали те же чувства. Получить паспорт — это не просто формальность. Это честь быть гражданином великой страны и большая ответственность. Теперь у вас есть не только права, но и обязанности перед Родиной, семьей, родным городом», — отметил Денис Семенов.

Он пожелал подросткам ставить цели, добиваться успехов и любить родной край, подчеркнув, что власти округа будут создавать условия для комфортной жизни и развития молодежи.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.