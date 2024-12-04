В Парковском лесу сохранят зеленые насаждения

Жители округа беспокоятся о том, что во время проведения благоустройства Парковского леса в Орехово-Зуеве, которое планируется в ближайшее время, могут пострадать деревья и кустарники, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Депутат Государственной Думы РФ Геннадий Панин встретился с главой округа Русланом Заголовацким и архитектором Алексеем Воробьевым. На встрече был обсужден проект предстоящих работ и обращения жителей. Им предусмотрено, что функциональные зоны будут вписаны в тот природный ландшафт, который есть сейчас. Таким образом, расположение площадок определено на уже имеющихся полянах.

Асфальтирования в месте отдыха не будет, вместо него рабочие проведут гранитный отсев. Тропиночная сеть пройдет по нахоженным тропкам, а вдоль них установят скамьи, сделают освещение, установят камеры видеонаблюдения.

Вокруг карьеров организуют прогулочную зону с настилами и навесами. Также будет организована санитарная очистка территории от валежника, сухостоя, больных деревьев.

«Программа губернатора Московской области Андрея Воробьева „Парки в лесу нацелена на обустройство зон отдыха с минимальным вмешательством в природу. Наша задача — сохранить лес таким, каков он есть!“, — отметил Геннадий Панин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность динамики и контроля при проведении сезонных работ во дворах.

«Строительство, благоустройство, ЖКХ, <…> здесь тоже очень важна динамика», — сказал Воробьев.