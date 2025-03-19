В парке Шатуры отпраздновали День воссоединения Крыма с Россией

В городском парке им. Гагарина прошла патриотическая акция «В единстве — сила». В акции приняли участие шатурские юнармейцы, волонтеры Подмосковья, участники «Движения Первых», активные школьники и студенты, общественники и депутаты муниципалитета. Присоединились к акции и участники проекта «Активное долголетие», а также трудовые коллективы организаций города, сообщает пресс-служба администрации округа.

Праздничная акция началась с торжественного выноса флагов. После в парке прозвучал гимн России. С приветственным словом к гостям парка обратились исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Ольга Бурмистрова и председатель совета депутатов м. о. Шатура Дмитрий Янин.

Дмитрий Юрьевич подчеркнул, что начиная с Крымской весны, все эти 11 лет народ России демонстрирует единство с крымчанами и сплоченность в поддержке государственного курса. Священник Александр напомнил о глубокой многовековой духовной связи России и Крыма, об исторических корнях нашего единства.

Почетными гостями акции стали участники специальной военной операции. Память шатурян, погибших на полях сражений специальной военной операции, почтили минутой молчания.

Кульминацией акции стал «Севастопольский вальс». Станцевать его на площади перед сценой парка могли все желающие.

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