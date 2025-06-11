В парке Шаховской прошла акция по чипированию и вакцинации домашних питомцев

В городском парке округа Шаховская состоялось выездное мероприятие, посвященное здоровью и безопасности домашних питомцев. Эта акция, включавшая в себя чипирование, регистрацию и вакцинацию, вызвала большой интерес у жителей округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Многие владельцы животных воспользовались удобной возможностью позаботиться о своих любимцах, не покидая пределов парка. Благодаря этому, десятки кошек и собак получили необходимые процедуры для защиты от болезней и для надежной идентификации в случае потери.

Организаторы мероприятия выражают особую благодарность ветеринарным специалистам за их профессионализм, внимательное и бережное отношение к каждому животному. Их компетентность и чуткость сделали этот день не только полезным, но и приятным для всех участников.

Акция в городском парке стала ярким примером того, как можно объединить усилия для создания комфортной и безопасной среды для наших четвероногих друзей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.