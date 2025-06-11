В парке Щелкова появится новая спортивная площадка

Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков рассказал, что в округе появится новое спортивное ядро. На данном участке, который отдаленно напоминает спортплощадку, уже собираются спортсмены, но на сегодняшний день он никак не оборудован. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Долгое время земля была не в муниципальной собственности, поэтому делать там что-либо администрация не имела законного права. Прошли все инстанции и долгую бумажную волокиту, но добились передачи участка округу», — рассказал Андрей Булгаков.

Он встретился на месте с жителями, в том числе молодежью, чтобы обсудить их пожелания по наполнению площадки. Ребята рассказали, что традиционно здесь всегда собирались баскетболисты. Поэтому было принято решение проектировать площадку в первую очередь для них. Помимо спортивной инфраструктуры, территорию оборудуют камерами «Безопасного региона» и проведут освещение.

Также в ходе разговора жители вспомнили, что раньше на данном участке были турники, — попросили их тоже добавить в проект.

«Проработаем и еще раз вместе обговорим итоговое наполнение спортивного ядра», — заключил глава округа.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.