В парке Рузы прошел праздник «Россия. Родина. Единство»

В День народного единства в парке «Городок» состоялось яркое событие — праздник «Россия. Родина. Единство», собравший жителей и гостей Рузского муниципального округа. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Программа мероприятия оказалась насыщенной и разноплановой. Для гостей работала фотозона «Образ России», где каждый мог сделать памятный снимок. На ярмарке ремесленников посетители знакомились с изделиями местных мастеров и приобретали сувениры ручной работы.

Особой популярностью пользовалась викторина «Сила в Единстве», позволившая участникам проверить знания об истории праздника. Не остались без внимания и мастер‑классы: гости с интересом осваивали приемы сценического фехтования, знакомились с народными ремеслами и пробовали себя в изобразительном искусстве на занятии «Национальная палитра».

Концертная программа «Многонациональная Россия» представила зрителям яркие выступления творческих коллективов, продемонстрировав культурное многообразие страны. Рядом работала гастрономическая площадка «Кухни народов мира», где можно было попробовать праздничные блюда: ароматный плов, домашние блины, азербайджанские фрукты, пиццу и вафли.

Для любителей истории была организована экскурсия «Вехи истории», посвященная прошлому парка «Городок». Особую атмосферу мероприятию придавала чайная станция — здесь гости могли согреться и отдохнуть в уютной обстановке.

Завершающим аккордом стал мастер‑класс от Рузского отделения Ассоциации ветеранов СВО Московской области. Участники смогли детально рассмотреть военную экипировку и технику.

Организаторы выражают благодарность всем, кто принял участие в празднике. Мероприятие еще раз доказало: единство, уважение к традициям и взаимная поддержка — основа сильного общества и процветающей страны.

«Спасибо всем, кто пришел и поделился теплом своей души! Вместе мы — сила и будущее нашей Родины!» — сказал глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.