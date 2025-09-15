В парке Победы Сергиева Посада пройдут литературная викторина и спортивная разминка

С 16 по 20 сентября в парке Победы в городе Краснозаводск для жителей и гостей Сергиево-Посадского округа подготовили развлекательные, культурно-просветительские и физкультурно-спортивные мероприятия. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

16 и 18 сентября возле детской площадки пройдет литературная викторина «От А до Я», а также всех желающих приглашают на спортивную разминку «Физкульт — Ура!», которая состоится на центральной площади.

20 сентября юных жителей округа приглашают на центральную площадь парка на развлекательную программу «Пора играть!».

Вход свободный.

Парк Победы находится по адресу: Сергиево-Посадский г. о., г. Краснозаводск, ул. Театральная (напротив сквера у культурно-досугового центра «Радуга»). Мероприятия проводятся в рамках проекта Министерства культуры и туризма Московской области «Осень в парках Подмосковья».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.