В парке округа Пушкинский расчищают пруд

В округе Пушкинский продолжаются работы по расчистке пруда в городском парке культуры и отдыха. Площадь водоема — 0,6 га. В рамках санитарной очистки проводится уборка наплавного мусора с берега и с воды, удаление водной растительности — камыша и рогоза. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В работе применяются плавающий многофункциональный самоходный экскаватор, манипулятор, гусеничный экскаватор и самосвал-вездеход.

Расчистку планируют завершить в конце июня.

«Администрация округа Пушкинский уделяет особое внимание мероприятиям, связанным с экологией. В этом году запланированы работы по расчистке трех водоемов. Водоемы находятся: в Ашукино, в Ивантеевке и в Пушкино. Локации выбирали не спонтанно, они синхронизированы с другими мероприятиями или обращениями граждан. В городском парке Ивантеевки идет вторая очередь благоустройства, понимаем что после благоустройства пруд не может находиться в том состоянии, в котором он был, его необходимо очищать», — сказал текущие работы заместитель главы округа Пушкинский Максим Прибытков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что нужно продолжать очистку водоемов региона.

«Большой запрос на отдых возле водоемов, прогулок. Мы почистили большое количество водоемов», — добавил он.

Также Воробьев отметил важность после очистки продолжать поддерживать чистоту и реализовывать далее программу.