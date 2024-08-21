В парке «Музеон» пройдет встреча с репортером Александром Сладковым

В парке искусств «Музеон» на площадке программы мэра «Мой Район» проходят разные лекции и встречи с интересными людьми. Одни из самых важных гостей — репортеры, которые освещали события в ходе спецоперации на Украине, сообщили в пресс-службе АНО «Комплексное развитие района „Мой район“».

Возможность задать свой вопрос человеку-герою, работавшему и продолжающему работать в зоне СВО появилась благодаря программе мэра «Мой Район» в рамках «Территории будущего. Москва 2030».

В этот четверг, 22 августа, в 17:00 в парке «Музеон» пройдет встреча с легендарным репортером Александром Сладковым. Журналист, корреспондент ВГТРК, двукратный кавалер Ордена Мужества, автор множества документальных фильмов и книг Александр Сладков находился на Донбассе с 2014 года, а уже в 2022-м начал освещать события в зоне специальной военной операции. Также является членом Общественного совета при Минобороны России. Ездил в горячие точки по всему миру.

Во время встречи он расскажет об особенностях ведения боевых действий в зоне СВО, о реалиях и буднях бойцов. Гости смогут задать вопросы репортеру.