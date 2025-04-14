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В парке Луховиц пройдут детские соревнования по боулингу и дартсу в Пасху

20 апреля для жителей и гостей города Луховицы в парке, который носит имя Героя Советского Союза, летчика-испытателя Ивана Воробьева, состоится спортивно-развлекательная программа. Событие приурочено к празднованию Пасхи. Организаторами выступают команда парка, волонтеры и аниматоры Дома культуры «Старт». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Программа начнется в 12:00 на территории центральной части парка. Старт праздничному действию даст турнир по боулингу. С 12:30 до 13:00 пройдут соревнования по дартсу. В 13:00 начнется творческий мастер-класс по лепке из соленого теста. Программа завершится уроком у мастера «Панно», он продлится с 13:20 до 13:40.

На праздник приглашаются дети с родителями. Для участников спортивно-развлекательная программа пройдет бесплатно.

Мероприятие состоится по губернаторскому проекту «Парки Подмосковья».

20 апреля температура воздуха днем прогреется до 23 градусов выше нуля, так что организаторы советуют участникам одеваться по погоде.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.