В парке Клина установили всесезонный антивандальный селфимат

Парковый комплекс городского округа Клин всегда старается разнообразить свои услуги. Теперь в Сестрорецком парке можно не только активно провести время, но и навсегда запечатлеть момент, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

06 августа 2025 года на въезде в парк со стороны улицы Мира поставили селфимат — аппарат, который позволяет сделать памятные фотографии с моментальной печатью.

«Думаю будет пользоваться спросом, потому что место выбрали очень проходимое — где проходят все массовые мероприятия, то есть недалеко от сцены, там где есть фудкорт, на танцплощадке, где зимой проходят хороводы у елки, а летом проходят танцы», — отметила директор Паркового комплекса городского округа Клин Екатерина Крукович.

Посетители парка могут выбрать несколько вариантов снимков — стрипы, полароид или стандартная фотография 10 на 15. Селфимат предлагает различные цвета для рамки — белый, черный, голубой, розовый и другие.

Селфимат — антивандальный и всесезонный. Цель установки такого оборудования на территории Московской области — создание новых точек притяжения в парках и разнообразие активностей для посетителей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.