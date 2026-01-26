В парке «Гальчино» в Домодедово ежедневно поддерживают зимнее благоустройство

В Лобановском административном округе Домодедово продолжаются работы по зимнему содержанию парка «Гальчино», чтобы обеспечить доступность и комфорт для посетителей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В парке «Гальчино» Лобановского административного округа Домодедово ведется ежедневная уборка и поддержание порядка в зимний период. Особое внимание уделяется сохранению доступности территории для жителей и созданию условий для спокойного и активного отдыха.

Директор Домодедовских парков Юлия Смирнова пояснила, что из-за особенностей благоустройства и протяженных пешеходных маршрутов уборка проводится в основном вручную, поскольку использование тяжелой техники ограничено. В работах задействованы постоянные сотрудники и дополнительно привлекаются наемные рабочие.

Ход зимнего содержания парка проинспектировали первый заместитель главы округа Александр Епишин и советник главы, депутат Александр Пашков. Они осмотрели детскую площадку, пешеходные зоны и объекты для зимнего досуга. В парке организована лыжня, которой активно пользуются жители.

Александр Пашков отметил, что парк ухожен и востребован у жителей для прогулок, лыжных занятий и семейного отдыха. По его мнению, «Гальчино» может стать площадкой для массовых любительских мероприятий.

Работы по зимнему содержанию парка продолжаются ежедневно, чтобы обеспечить комфортную и безопасную среду для всех посетителей в течение всего зимнего сезона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что тема уборки подмосковных территорий в зимний период — сложная, однако это очень важное направление работы.

«Это значит, что, когда житель идет в школу с ребенком, ведет в детский сад сына или дочь, передвигается на автомобиле или пользуется общественным транспортом — тема уборки территории в мегаполисе весьма сложная, но это важное направление работы», — сказал Воробьев.