В парке Долгопрудного огари вывели птенцов
Фото - © Администрация Долгопрудный г.о.
В Центральном парке Победы Долгопрудного — радостное событие. Огари, яркие обитатели наших прудов, обзавелись потомством. Милейшие 11 утят вместе с родителями вышли на плавучую прогулку, сообщили в пресс-службе местной администрации.
То, что птицы из года в год выводят в парке потомство, говорит о благоприятных для них условиях. Пруды регулярно очищаются, но при этом обязательно сохраняются участки зарослей — природные островки, необходимые для уток. А с наступлением тепла сотрудники парка спускают на воду домики для отдыха водоплавающих.
За счастливым семейством с удовольствием и умилением наблюдают горожане. Особенно восхищаются пернатыми малышами дети. Всем очень хочется угостить утят. Но в «Объединенной дирекции парков Долгопрудного» просят посетителей не кормить уток хлебом — это очень вредно как для здоровья взрослых особей, так и для птенцов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области. «Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.