В парке Долгопрудного огари вывели птенцов

То, что птицы из года в год выводят в парке потомство, говорит о благоприятных для них условиях. Пруды регулярно очищаются, но при этом обязательно сохраняются участки зарослей — природные островки, необходимые для уток. А с наступлением тепла сотрудники парка спускают на воду домики для отдыха водоплавающих.

За счастливым семейством с удовольствием и умилением наблюдают горожане. Особенно восхищаются пернатыми малышами дети. Всем очень хочется угостить утят. Но в «Объединенной дирекции парков Долгопрудного» просят посетителей не кормить уток хлебом — это очень вредно как для здоровья взрослых особей, так и для птенцов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области. «Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.