В парке «Бронницкий луг» пройдет регистрацистрация, чипирование и вакцинация домашних животных

30 апреля, в среду, с 14:00 до 18:00 на парковке парка культуры и отдыха «Бронницкий луг» пройдет выездная регистрация, чипирование и вакцинация домашних животных, организованная Раменской станцией по борьбе с болезнями животных ГБУВ МО «Терветуправление N5». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Бронницы.

У жителей Бронниц есть возможность позаботиться о здоровье своих любимцев. При себе необходимо иметь паспорт и документы на питомца.

Регистрация домашних животных и прививка от бешенства — бесплатные. А стоимость чипирования составляет всего 350 рублей.

Для чего необходимо чипирование? Самая распространенная причина — чтобы можно было найти животное в том случае, если оно потеряется или убежит. Такая процедура особенно актуальна для владельцев собак, ведь на прогулке с животным может случиться что угодно. Однако надо отметить, что коты тоже часто убегают и падают из окон, поэтому поиск становится актуален. Другая причина обычно возникает тогда, когда речь идет о породистом и дорогом животном. Если кто-то похитит его, наличие чипа позволит сразу определить, кто хозяин. Также наличие чипа может понадобиться, если владельцы решат вывезти животное в другую страну. Некоторые страны требуют его обязательного наличия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.