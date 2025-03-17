В парках Подмосковья побывали более 1,8 млн человек с 10 по 16 марта

С 10 по 16 марта 2024 года парки Подмосковья стали настоящими центрами притяжения для жителей и гостей региона, привлекая более 1,8 миллиона посетителей. Это на 191 тысячу человек больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С начала года общее количество посетителей парков превысило 12 миллионов, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«На территории Московской области расположены 209 парков и лесопарков. На прошедшей неделе они стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей региона. Наша работа направлена на то, чтобы количество парков и лесопарков Московской области росло, а также увеличивалась их посещаемость. Для этого мы благоустраиваем новые территории региона, следим за содержанием парков и регламентируем уборку территорий», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Наибольшая посещаемость была зафиксирована в воскресенье, 16 марта, когда парки посетило более 330 тысяч человек. В будние дни средняя посещаемость составила более 220 тысяч человек, что также подчеркивает значимость парков как мест для отдыха и досуга.

Самым посещаемым парком Подмосковья на прошлой неделе стал парк «Пехорка» в городском округе Балашиха, где побывало свыше 67 тысяч человек. Этот парк, расположенный в центре города, славится живописной рекой Пехорка, которая придает ему особый шарм. После благоустройства в 2017–2018 годах парк стал одним из самых популярных мест в Балашихе, предлагая новые игровые зоны, спортивные площадки, 5D-кинотеатр и контактный зоопарк. Кроме того, здесь обустроены набережная и площадка для выгула собак, что делает его привлекательным для семей и любителей активного отдыха.

Второе место по посещаемости занял Центральный парк в Долгопрудном, который привлек почти 50 тысяч человек. Парк занимает площадь 15,6 га и предлагает жителям живописные пруды, где можно покормить уток и поудить рыбу. В рамках благоустройства были обновлены покрытия, созданы велодорожки, а также установлены новые скамьи и системы освещения, что улучшает комфорт для посетителей.

Третье место занял парк имени Калинина в Королеве, который посетило свыше 44 тысяч человек. Парк, находящийся в центре города, активно благоустраивается: здесь появились новые дорожки, освещение и зоны для активного отдыха, включая веревочный парк и боксерские стойки, что делает его привлекательным для молодежи и любителей спорта.

Четвертым по посещаемости стал парк в городском округе Пушкинский, который привлек более 43 тысяч человек. Парк предлагает разнообразные зоны для отдыха, включая спортивные площадки и скейтпарк, а также работает система видеонаблюдения для обеспечения безопасности, что создает комфортные условия для всех посетителей.

Замыкает пятерку лидеров парк имени Толстого в Химках, который посетило свыше 42 тысяч человек. Парк расположен на берегу канала имени Москвы и предлагает множество возможностей для отдыха, включая детские площадки, рестораны и зоны для активного досуга, что делает его популярным местом для семейных прогулок и встреч с друзьями.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.