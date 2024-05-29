В парках Подмосковья 1 июня каждый ребенок получит в подарок мороженое

В этот день, посвященный защите детства, каждый малыш в парках Подмосковья сможет повеселиться и насладиться вкусным мороженым в подарок от команды губернатора. Акция будет организована в 60 парках региона. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

«Мы уже не в первый раз устраиваем такое мероприятие, приуроченное ко Дню защиты детей, и каждый год наполняем его новыми впечатлениями. Брендированное мороженое в подарок ждет каждого ребенка, а также мы подготовили развлекательную программу, которая сделает этот праздник ярким и насыщенным», — сказала первый зампредседателя правительства региона Людмила Болатаева.

Традиционно в каждом городском округе организовывают праздничную программу для детей: анимационные представления, мастер-классы, аквагрим, игровые зоны и фотосессии.

Праздник, наполненный радостью и весельем, станет ярким событием для всех детей, живущих в Подмосковье. Благодаря заботе команды губернатора каждый ребенок сможет не только насладиться вкусным мороженым, но и окунуться в атмосферу веселья и радости, созданную специально для них в этот день.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.