В парках Егорьевска 1 декабря зажгутся огни на новогодних елках

В Егорьевске полным ходом идет подготовка общественных пространств к зимнему сезону. Эта тема стала одной из ключевых на еженедельном совещании губернатора Андрея Воробьева с областным правительством и главами округов. Завершить все необходимые работы планируется до 30 ноября. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«В октябре в парках уже проверили уборочную технику, подготовили команды рабочих, закупили противогололедные материалы, ручной инвентарь. До 30 ноября необходимо подготовить катки и лыжные трассы, а также установить новогоднюю иллюминацию, праздничные ели и световые фигуры, обустроить зоны теплых очагов, фотозоны и прочее», — сообщил глава округа Егорьевск Дмитрий Викулов.

В парке «200 лет Егорьевску» 1 декабря откроется каток с искусственным льдом. Он оборудован по единому стандарту — предусмотрена теплая раздевалка, пункт проката и питания, праздничное оформление.

В прошлом году за 4 месяца его посетило больше 60 тыс. человек. При благоприятных погодных условиях начнется подготовка лыжной трассы на улице 1 Мая. Лыжня оснащена зонами старта и финиша, частичным освещением, теплым пунктом для переодевания, хранения вещей и проката.

В парках города уже начали монтировать елки. В парке «Пегас» по этому случаю объявили конкурс на лучшую новогоднюю игрушку. Работы будут принимать до 27 ноября в Центре культуры и досуга «Пегас», а итоги подведут 28 ноября. (0+).

1 декабря в Егорьевске состоится открытие зимнего сезона в парках. Гостей ждут театрализованные программы, торжественное зажжение елок, открытие катков. В парке «200 лет Егорьевску» откроется «Резиденция Деда Мороза» и будет работать «Почта Деда Мороза». Здесь же — в домиках Деревни Простоквашино — недавно открылось новое кафе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.